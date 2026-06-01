俳優の加藤清史郎が１日、都内で行われたフジテレビで３０日深夜に放送がスタートする主演ドラマ「スピナーベイト」の制作発表記者会見に出席し、高校時代の英国留学で変化したことについて語った。２０２０年に帰国してから月日は経過したが「高校３年間をロンドンで過ごしたので収穫が多かった。英語やお芝居、歌のレッスンももちろん、寮生活が一番の思い出」と、サッカー部に所属していた当時を回想。「日本にいた頃も驚か