フリーの沖田愛加アナウンサーが、３１日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。沖田アナは自身のインスタグラムに「ボートレーススペシャルライブみてくれてありがと来月もよろしくです」とつづり、衣装ショットをアップ。ノースリーブで白地に黒の模様がちりばめられた、かわいらしいデザインのワンピース姿を披露した。この投稿にファンからは「もう漫画の姫役で登場できそう」「あいかちゃんおつか