◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第３日▽早大―慶大（１日・神宮）１勝１敗のタイで迎えた早慶戦３回戦のスタメンオーダーが発表された。早大は、３０日の１回戦におけるリーグ戦初打席本塁打から２戦連発で、「早慶戦男」となったラッキーボーイ、米国出身の霜結太外野手（２年＝マクレーン高）が「１番・左翼」で起用された。先発投手は３１日の２回戦に続き、４年生左腕の宮城誇南（こなん＝浦和学院）がマウンドに立つ。