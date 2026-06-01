大相撲夏場所で２度目の優勝を果たした小結・若隆景（荒汐）が１日、東京・中央区の部屋で稽古を再開させた。場所が終わって以降は初の稽古で、すり足やてっぽうなどの基礎運動を入念に行い、汗を流した。前日の３１日は、東京・墨田区の両国国技館で行われた元関脇・宝富士の桐山親方の引退相撲に参加。その裏では長男・浬（かいり）君が江東区のわんぱく相撲の小学１年生の部に出場していた。午前中に行われた予選は現地で応