薄着の季節になってきて、ダイエットを始める人も多くなってきました。「ダイエット中だけど甘いものが食べたい！」そんなときはチョコレートを使わず、豆腐とココアパウダーで仕上げる簡単チョコケーキの出番。豆腐を使うことでしっとり濃厚な仕上がりになり、ダイエット中も気軽に楽しめます。今回はそんな豆腐チョコケーキのレシピを5つ集めました。 ▼糖質制限中の方にも◎「糖質制限！豆腐で濃厚チョコケーキ」 絹豆腐、卵