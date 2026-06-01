プロ野球・ロッテは1日、茶谷健太選手が手術を受けたことを発表しました。茶谷選手は「腰椎分離すべり症」と診断されていたとのこと。このため、5月29日に兵庫県内の病院にて「内視鏡下分離部除圧術」を受けたことが明かされました。11年目を迎える28歳の茶谷選手。4月3日のファーム・オイシックス戦に出場して以降は、実戦から遠のいていました。昨季は1軍の43試合に出場し打率.222をマーク。今季はファームの7試合に出場し、1打