＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 週末の「ロッテvs阪神」を密着取材。 かつて阪神でもプレーした、ロッテの西岡剛一軍チーフ打撃兼走塁コーチが登場！ 試合前インタビューと、何と球場案内もしていただきました。