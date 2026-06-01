大手芸能事務所・アミューズは１日、韓国の「ＳＴＡＲＳＨＩＰＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」と共同でマネジメントを行う新人ボーイズグループ「ＡＥＮ（エイエン）」が、６月27日に東京・ＳＧＣホール有明でグリーティングショーケースを開催すると発表した。ＡＥＮは、ＳＴＡＲＳＨＩＰＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが実施した自社練習生のオーディションプログラム「Ｄｅｂｕｔ’ｓＰｌａｎ」で大きな注目を集めたメンバ