2026年シーズン、阪神タイガースの正捕手として長年チームを支えてきた梅野隆太郎捕手が、開幕をファームで迎えるという初めての開幕二軍スタートとなった。「おはようパーソナリティ小縣祐介です」小縣裕介アナウンサーとの対談インタビューでは、その期間をどう過ごし、何を感じ、何を学んだのかを梅野捕手自身が率直に語ってくれた。 ©️ABCラジオ 開幕二軍と