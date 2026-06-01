ソフトバンクからトレードで入団したＤｅＮＡ・尾形崇斗投手が、移籍後初登板でプロ初先発し、５回２安打無失点、７奪三振で移籍後初勝利を挙げた。自己最速タイの１５９キロも記録し、パ・リーグ首位を走る絶好調の西武打線を圧倒した。試合後のヒーローインタビューでは球速へのこだわりを問われると、「今日帰ってウエートするんで。もっとちょっと球速くなりたいなと思いながら練習します」とコメント。真顔で話していたが