「結婚間違えた」なんて言葉、パートナーから言われたらショックですよね…。争いが嫌でスルーしてきた夫も、さすがに心の中でじわじわと限界が近づいてきているようです。この夫婦、このままだとどこかで大きな衝突が起きてしまいそう…。でも、妻がここまで追い詰められてしまった理由を知ったら、少し見え方が変わってくるかもしれませんよ。>>【まんが】妻が不機嫌なワケ(ウーマンエキサイト編集部)