歌舞伎公式総合サイト「歌舞伎美人」は1日、歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部「華舞於河賑」の鳶頭に出演を予定していた七代目尾上菊五郎(83)が体調不良のため公演を休演すると発表した。「六月大歌舞伎」は今月3日から25日まで行われる予定となっている。同サイトでは「なにとぞご諒承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と記した。