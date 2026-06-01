乾燥大麻を所持した罪などに問われている音楽デュオ「Def Tech」のMicroこと、西宮佑騎被告（45）が、初公判で起訴内容を認めました。音楽デュオ「Def Tech」のMicroこと、西宮佑騎被告は2026年2月、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持したなどとして、麻薬取締法違反の罪に問われています。1日午前11時から始まった初公判で、西宮被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。被告人質問では、「大麻を初め