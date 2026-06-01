吉本興業グループの株式会社ＦＡＮＹが１日、お笑いコンビ・エバースが「Ｍ−１グランプリ２０２５」の決勝で披露した「車」のネタをモチーフにした新作ゲームアプリ「爆走！エバースのお掃除ロボットカー」を１２日にリリースすると発表した。ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄどちらでもプレイが可能。今作は「Ｍ−１グランプリ２０２５」の決勝ファーストステージで最高得点を記録したエバースの漫才「車」をベースに開発。ネタの世界