1日朝、由利本荘市船ヶ台の山林でクマが目撃されました。付近には本荘南中学校があり、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと1日午前9時25分ごろ、由利本荘市船ヶ台の山林にクマ1頭がいるのを、自宅敷地内にいた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは20メートルほどで、付近には本荘南中学校があります。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキ