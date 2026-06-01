【古堅純子さんのビフォーアフター】片づけのコツを実践したら…？キッチンの驚きの変化を大公開【画像で見る】景色が変わって使いやすくなりました！収納の中も外もものがあふれ、使いにくさに悩んでいた、雑誌『レタスクラブ』読者渡邉さんのキッチン。整理収納アドバイザー・古堅純子さんの“整理のコツ”と“手順”をもとに、実際にキッチンを整えました。今回は、そのビフォーアフターをたっぷり紹介。どこがどう変わったのか