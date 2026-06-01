6月1日、琉球ゴールデンキングスは、ヴィック・ローとの選手契約が2025－26シーズン限りで満了となり退団することを発表した。自由交渉選手リスト公示や移籍先などは明らかになっていない。 アメリカ出身で現在30歳のローは、201センチ94キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ノースウエスタン大学を経て、2019年にNBAオーランド・マジックと2