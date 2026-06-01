アスタリスクが後場カイ気配スタート。正午ごろに、新型スマートフォン装着型バーコードリーダー「ＡｓＲｅａｄｅｒスリムタイプ（ＡＳＲ－０２５Ｓ２）」が、青山商事の４４５店舗に及ぶ多数の拠点で採用されたと発表しており、好材料視されている。 青山商では、これまで接客時の在庫確認などにスマートフォンの内蔵カメラを活用していたが、内蔵カメラは手軽である反