Ｓａｎｓａｎが続伸している。同社はきょう、ダイワボウホールディングス傘下のダイワボウ情報システム（ＤＩＳ）と経理ＡＸサービス「ＢｉｌｌＯｎｅ」の販売代理店契約を締結したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 この契約により、ＤＩＳと契約（二次契約）を結ぶ販売パートナーは「ＢｉｌｌＯｎｅ」を提供することが可能。ＤＩＳの全国１１２拠点と、各地域