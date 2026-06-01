ライズ・コンサルティング・グループが３日続伸している。５月２９日の取引終了後、ＳＨＩＦＴとの連携を強化すると発表したことが好材料視されている。 人材、営業、デリバリー、ＡＩの４領域に関して、上場企業としての独立性を維持しつつ、それぞれの事業成長を相互に支援する関係へと発展させる。ライズのコンサルティング人材基盤の更なる強化に向けて、ＳＨＩＦＴが自社の成長を牽引してきた人事運営のノ