Snow Manの公式Xが更新。シングル・アルバム収録曲から、サブスク未解禁だった計72曲の配信スタートを知らせる動画が公開され、注目を集めている。 【写真＆動画】Snow Man、計72曲をサブスク解禁を報告／同衣装の『Mステ』オフショット ■Snow Man、未解禁だった計72曲の配信スタートを報告 動画では、メンバーが赤、ピンク、ブルー、イエロー、パープルなど鮮やかなカラーを取