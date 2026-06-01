【動画】目黒蓮と吉本実由の“親子「BANG!!」ダンス”／吉本実由が目黒連＆上戸彩に“突撃インタビュー” 目黒蓮が主演の映画『SAKAMOTO DAYS』公式Xが、目黒と子役の吉本実由で、映画の主題歌「BANG!!」（Snow Man）をダンスする動画を公開した。 ■ふたりで顔を見合わせながら踊り出すシーンから必見 映画で目黒は“元最強の殺し屋”坂本太郎を、吉本は坂本の愛娘・花を演じている。 動画で目黒は黒トップス