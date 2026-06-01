1日13時現在の日経平均株価は前週末比390.92円（0.59％）高の6万6720.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は371、値下がりは1164、変わらずは21と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を612.25円押し上げている。次いでキオクシア が114.04円、東エレク が96.54円、村田製 が84.48円、リクルート が55.81円と続く。 マイナス寄与度は