1日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝159円48銭前後と、前週末午後5時時点に比べ22銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円69銭前後と28銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース