ピックルボールのPPAアジアツアー・マカオオープンが5月31日に行われ、藤原里華（44）が女子シングルスで日本人史上初となる優勝を果たし、金メダルを獲得した。女子ダブルスでは佐脇京（15）と組み、銅メダルも手にした。男子ダブルスでは三好健太（31）がオーストラリア選手とのペアで銀メダルを獲得するなど日本勢のメダルラッシュとなった。女子シングルス決勝に出場した藤原はベトナム選手を相手に第1ゲーム、4−4から一気に7