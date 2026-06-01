元フィギュアスケーターの高橋成美さんと、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕さん、きむらバンドさん）が、エニタイムフィットネス2026夏「クールジム宣言」発表会に登場しました。【写真を見る】【 高橋成美 】たくろうと夏のトレーニング「結婚してください」無邪気に学ぶスポーティーな格好で現れると、たくろうの2人は?眼鏡のパーマ、きむらバンドと??真夏の鉄棒、赤木です?と、軽快なつかみをキメて会場を笑わせていまし