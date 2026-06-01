名古屋市南区で、男女2人が死亡したマイクロバスのひき逃げ事件で、逮捕された85歳の運転手に人をはねた認識があることがわかりました。この事件は先月29日、名古屋市南区寺崎町の交差点で酒井照也容疑者（85）が運転するスイミングスクールの送迎バスが、横断歩道を渡っていた男女2人をはねて死亡させたものです。酒井容疑者はひき逃げなどの疑いで逮捕されていて、調べに対し容疑を認めているということです。捜査関係者によりま