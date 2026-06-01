5月31日（日）、9月に開催される第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）のビーチバレーボール日本代表が決まった。 アジア競技大会の日本代表選考会を兼ねた「ジャパンビーチバレーボールツアー2026 第1戦名古屋大会」が2週にわたって行われ、30日（土）と31日に名城公園tonarinoでtonarinoラウンド（本戦：準々決勝・準決勝・決勝・表彰式）が行われた。 前週の碧南ラウ