5月29日（金）、鹿児島県薩摩川内市は6月15日（月）～23日（火）と9月4日（金）～12日（土）にサンアリーナせんだいにてバレーボール女子日本代表チームが合宿を実施することを発表した。公式サイトが伝えている。 6月に開幕するネーションズリーグ（VNL）2026を皮切りに、8月のアジア選手権、9月のアジア競技大会に出場する女子日本代表。アジア選手権は2028年のロサンゼ