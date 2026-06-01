5月29日（金）、国際バレーボール連盟（FIVB）はフィリピンバレーボール連盟（PNVF）への処分に関する声明を公式サイトで発表した。 声明によると、フィリピンバレーボールの統括団体であるPNVFがFIVBの規定に複数違反した疑いががり、即時の資格停止処分を下した。FIVBは「今回の活動停止処分は、競技を守り、選手を優先し、フィリピンにおけるバレーボールの長期的な発展