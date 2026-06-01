【台風6号あすからあさって西・東日本に接近へ】台風6号は今夜、沖縄本島地方に最接近する見込みです。沖縄では今夜にかけて大雨による土砂災害や暴風などに警戒が必要です。【CGで見る】台風6号の予想進路図あすからあさって西・東日本に接近へその後、台風は北上を続け、今夜からあすにかけては奄美地方で雨と風が強まり、あす日中からは西日本でも太平洋側を中心に大雨になる所があるでしょう。西日本ではあす午後以降、風も