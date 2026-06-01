アメリカバレーボール協会（USAV）は5月28日（木）、女子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週のメンバーを発表した。 予選ラウンドの第1週をカナダで戦う女子アメリカ代表。6月4日（木）0:00よりウクライナ代表、5日（金）9:00よりカナダ代表、6日（土）9:00よりフランス代表、8日（月）3:30よりドイツ代表と戦う。 今回、選出された