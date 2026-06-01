6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、6月8日に初のフルアルバム1st Studio Album『HOME』をリリースする。それに先立って、全曲の一部音源が初公開された。【番組カット】今日も元気いっぱい！笑顔のBOYNEXTDOORBOYNEXTDOORは5月31日午後10時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルに1stフルアルバム『HOME』のトラックスポイラー映像を公開した。映像では、メンバーがさまざまな空間で新曲を披露する。楽曲の雰囲気と調和した