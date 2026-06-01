TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが31日深夜に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は33日連続でこの日4度目の投稿となった。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この投稿は、新キャラと思しきイラスト。服装は、乃木/Fと同じグレーのスーツにブルーのネクタイのように見える。しかし、体型が違った