曹洞宗大本山永平寺８０世貫首の南澤道人（どうにん）師が５月２９日、心不全で死去した。９８歳だった。関係者による密葬は６月９日午前１０時から、本葬は９月１１日に、いずれも永平寺（福井県永平寺町志比５の１５）で執り行う。喪主にあたる主喪（しゅそう）は永平寺監院、小林昌道さんが務める。長野県生まれ。１９４８年、駒沢大を卒業後、長野県の龍洞院住職や札幌市の中央寺住職を歴任し、２００８年に永平寺副貫首、