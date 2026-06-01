俳優の要潤（45）が1日までにXを更新。活動を終了したアイドルグループ嵐へのメッセージをつづった。嵐は5月31日、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた。要は、かつて嵐の冠番組「VS嵐」に出演したことをめぐる思い出をつづった自身の過去投稿をリポストした上で、「ほんとに嵐を巻き起こした。それぞれが才能に溢れていた。思い出は美