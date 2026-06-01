1日午前、京都・亀岡市の山の中に立つ寺院で火事があり本堂が全焼し、火は周辺の山に延焼していて、現在、消防による消火活動が続けられています。火事があったのは、亀岡市の山中にある「千手寺」で、1日午前11時半ごろ、通行人から「本堂が燃えている。黒煙が見える」と110番通報があったということです。警察と消防によりますと、この火事で本堂が全焼したうえ、周辺の山にも延焼が確認されているということです。寺の住職の90