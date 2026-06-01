ドジャースの救援投手、タナー・スコット投手（３１）の家族に殺害などをほのめかせる不穏なメッセージが届いていたことが３１日（日本時間１日）、米メディアで報じられた。スコットは前日３０日（同３１日）の本拠地フィリーズ戦で、２点リードの８回に３番手として登板。逆転２ランを浴びるなど３失点し、先発した佐々木朗希投手（２４）の４勝目を消し、負け投手になった。スコットは昨季、守護神候補として加入したが、