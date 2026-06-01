米男子ゴルフのチャールズシュワブ・チャレンジ米男子ゴルフのチャールズシュワブ・チャレンジが5月31日、米テキサス州コロニアルCCで最終日が行われ、3打差5位から出た松山英樹（LEXUS）は2バーディー、3ボギーの71。通算8アンダーで13位だった。ラッセル・ヘンリーとエリック・コール（ともに米国）が12アンダーで並んでプレーオフへ。ヘンリーが優勝し、ツアー通算6勝目を挙げた。今大会の賞金総額は990万ドル（約15億7000