雨の日が続くと、どうしても気分もどんよりしがち。そんな梅雨シーズンの憂鬱を軽やかに変えてくれそうなアイテムを、【3COINS（スリーコインズ）】からピックアップしました。機能性はもちろん、さりげなく気分を上げてくれるデザイン性もポイント。持っておくだけで頼もしい優秀グッズを厳選してご紹介します。 バッグインで携帯できる軽量撥水パーカー 【3COINS】「撥水加工収納付パー