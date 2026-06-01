子育てに正解はないと分かっていても、周囲の何気ない一言に心が揺れてしまうこともありますよね。他人の物差しを突きつけられると、ふと「これでいいのかな？」と不安が頭をよぎるものです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 頑張った息子への小さなご褒美 幼稚園に入園したばかりの息子は、毎朝緊張しながらも一生懸命に通っています。 少しでも励みになればと思い、その週は「金曜日まで頑張ったら、公園で