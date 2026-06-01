大河ドラマ「豊臣兄弟！」第21回は「風雲！竹田城」。羽柴秀吉の「軍師」として有名な小寺（黒田）官兵衛が登場してきました。官兵衛を演じるのは倉悠貴さんです。官兵衛は2014年の大河ドラマ「軍師官兵衛」（主演・岡田准一さん）で主役となっています。 【写真】武将姿もキマってる！黒田官兵衛を演じる倉悠貴 官兵衛は天文15年（1546年）、播磨国の姫路に生まれます。父は黒田職隆、播磨国御着城主の小寺政職に仕えていま