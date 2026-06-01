普段は気にも留めていなかったものが、いざ失われると知ると急に気になってしまうことがある。森ぽこさんがInstagramに投稿した作品「あとでいいと思ってたこと、だいたい、もう遅い。」は、そんな人間の心理について描いている。 【漫画】「あとでいいと思ってたこと、だいたい、もう遅い。」を読む ある日、いつもはガラガラのレストランの前を通ると、なぜか長い行列ができていた。その理由は閉店だ。これまで見向きもされて