天体物理学者のニール・ドグラース・タイソン博士が、宇宙人は実在すると宣言した。「宇宙の他の場所に生命が存在する可能性は極めて高い」として、人類は孤独ではないと主張している。 【写真】宇宙人は実在すると語ったニール・ドグラース・タイソン博士 米政治評論家のブライアン・タイラー・コーエン氏とのインタビューの中で、タイソン氏はこう説明した。「宇宙で人類だけが