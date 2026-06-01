神戸市の歴史的公文書や震災資料などを保存、公開する「神戸市歴史公文書館」（神戸市兵庫区）が1日、オープンした。明治期から現代までの市政の歩みを伝える約20万点の資料を収蔵し、市民が閲覧、活用できる拠点が誕生した。「神戸市歴史公文書館」本館（左）と別館（右）神戸市は2026年4月に公文書等管理条例を施行。歴史資料として重要な公文書の適切な保存や利活用を進めるため、特定歴史公文書などを整理、保存し、調査研