俳優の妻夫木聡と佐藤隆太が5月31日にInstagramを更新。同日に東京ドームで行われた嵐のラストライブを見届けたことを報告した。【写真】妻夫木聡、嵐Tシャツで笑顔妻夫木が「ありがとう本当に本当にお疲れ様でした」と投稿したのは自身のオフショット。投稿の1枚目は、嵐のTシャツを着た妻夫木のソロショット。続く2枚目の写真は、嵐のラストライブを見届けた佐藤との2ショットとなっている。投稿の中で妻夫木は「最後の最