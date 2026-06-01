◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）上昇気配が漂うウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）の巻き返しに期待する。２か月半ぶりだった前走の読売マイラーズＣは１３着に大敗。ラストまで脚は使っていたが、本来の切れ味には遠く及ばなかった。レース後に高杉吏麒騎手が「あとは展開、馬場状態が向いてくれれば」と話していたように、開幕週のきれいな馬場で先行有利の流