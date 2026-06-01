ラグビー・リーグワン２部の花園近鉄ライナーズは１日、首脳陣が地元・東大阪市役所を表敬訪問し、今季の報告を行った。ＯＢの太田春樹監督が就任した今季は、新加入した南アフリカ代表ＳＯマニー・リボックらの活躍で開幕から６連勝と好発進も、最終盤に３連敗と失速。３位で終え、２位までが出場できる１部下位との入替戦に出場できず、３季ぶりの１部復帰を果たせなかった。この日、野田義和市長らを前に、太田監督は「多