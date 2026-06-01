女優の見上愛が、オフショットを披露した。ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）でダブル主演を務めている見上は、３１日までに自身のインスタグラムを更新。「『風、薫る』第９週「看病婦とアメ」ご視聴ありがとうございました！フユさんご夫婦、素敵だったなぁ。来週も、よろしくお願いいたします」と記し、眉上の短い前髪姿で満面の笑みを浮かべるオフショットをアップした。この投稿にファンからは「