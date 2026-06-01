俳優の筧美和子さん（32）が1日、自身のSNSを更新し、男の子を出産したことを報告しました。筧さんは、俳優やモデルとして活動する中、2025年3月に結婚を発表しています。■筧美和子「この子がたくさん笑って生きていけるよう」筧さんは、自身のインスタグラムで「先日、男の子が産まれました」と赤ちゃんの写真と共に出産を報告。続けて「無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています。この子がたくさん